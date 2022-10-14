Из учебного центра в Свердловской области отправили домой 700 «ошибочно мобилизованных». Ранее там умерли четыре человека

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Из учебного центра в селе Елань в Свердловской области вернули домой около 700 мобилизованных. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам Иванова, примерно 300 человек были мобилизованы «неправомерно», еще у 400 выявили заболевания, делающие их службу невозможной.

Депутат выразил мнение, что случившееся — результат некачественной работы военкоматов. Из-за этого «военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных».

Среди тех, кого отправили обратно, уточнил Иванов в беседе с изданием «Коммерсант-Урал», были люди с искусственными клапанами сердца, с расстройством аутистического спектра, СПИДом, а также студенты очных отделений и граждане, у которых была бронь.

С самого начала мобилизации СМИ по всей России постоянно сообщают о случаях отправки в войска людей, которые не должны туда попадать.

Власти РФ объясняют такой призыв некачественной работой на местах. Президент Владимир Путин в конце сентября публично требовал «исправить все ошибки» и «вернуть домой тех, кто был призван без оснований». После этого сообщения о неправомерных призывах продолжили поступать.

В учебном центре в Елани ранее умерли четверо мобилизованных. Власти заявили, что причиной смерти одного из них стал приступ, второй совершил самоубийство, а третий «умер от цирроза печени» после того, как его отправили домой. Четвертый призывник умер из-за проблем с сердцем.

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