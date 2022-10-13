Франция и Великобритания пообещали поставить Украине средства ПВО. США заявили, что Западу нужно «скинуться» на создание «интегрированной системы противовоздушной обороны»

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Правительства Франции и Великобритании заявили о планах поставить Украине средства противовоздушной обороны.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит «радары, системы и ракеты» для защиты от российских атак, в особенности с использованием беспилотников.

Правительство Великобритании заявило о планах поставить Украине в ближайшие недели «новейшие» системы ПВО, в том числе ракеты AMRAAM, которые способны сбивать крылатые ракеты; их можно будет использовать с системами NASAMS, которые поставляют Украине США.

12 октября на встрече представителей около 50 стран, оказывающих военную помощь Украине, представитель американских вооруженных сил генерал Марк Милли заявил, что страны Запада должны «скинуться» на «восстановление и поддержку интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны», однако признал, что это «может занять некоторое время».

Ранее стало известно, что Германия решила передать Украине четыре современных системы противовоздушной обороны Iris-T SLM. Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским тоже обещал предоставить современные средства ПВО.

Заявления о новых поставках Киеву средств ПВО последовали за массированными обстрелами Украины российской армией. После взрыва на Крымском мосту РФ нанесла ракетные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре в десятках украинских городов.

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