Президент США пообещал поставить Украине современные системы ПВО

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Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить современные американские системы противоракетной обороны. Разговор двух лидеров состоялся 10 октября — в день массированного российского обстрела украинских городов.

Байден заявил, что осуждает российские ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых в результате «этого бессмысленного нападения».

Президент США, говорится в заявлении Белого дома, также подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами, которые продолжат прилагать все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления и окажут Украине экономическую и гуманитарную помощь, а также содействие в сфере обеспечения безопасности.

10 октября российские войска нанесли ракетные удары почти по всей территории Украины, включая Киев, который до этого не был под обстрелом несколько месяцев. По последним данным, погибли 19 человек, еще 105 получили ранения.

Целью российских удары, в числе прочего, была энергетическая инфраструктура Украины. После обстрела несколько областей полностью остались без электроснабжения, в других регионах Украины возникли перебои с поставкой электричества. Обстрел, как заявили российский власти, стал ответом на произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту, вину за который они возложили на Украину.

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