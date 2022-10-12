Журналиста The Insider через госуслуги записали добровольцем на войну без его ведома

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Журналист Василий Крестьянинов рассказал, что его записали добровольцем на войну в Украине, взломав аккаунт в госуслугах.

11 октября он получил на электронную почту уведомление от госуслуг о том, что его заявление на запись в добровольцы одобрено, в связи с чем ему была назначена дата явки в военкомат. При этом сам Крестьянинов никакого заявления через сервис не подавал.

Журналист проверил логин-сессии и обнаружил, что в его аккаунт входили с IP-адресов из Москвы, подмосковных Люберец и Еревана.

Сам Крестьянинов покинул Россию из-за преследований ФСБ еще в ноябре 2021 года и до недавнего времени проживал в Грузии, но с сентября находится в Ереване — после того, как грузинские погранслужбы отказались вновь впустить его на территорию страны.

Входы в госуслуги с российских IP-адресов осуществлялись с операционной системы Windows и через Яндекс.Браузер, которыми Крестьянинов, по собственным словам, не пользуется, а из Армении он сам в момент сессии в сервис не входил.

Он заявил, что рассматривает взлом как политическое преследование за свою журналистскую и активисткую деятельность.