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Власти Молдовы осуждают российские удары, нанесенные утром 10 октября по городам Украины, сообщает МИД республики.

В ведомстве также заявили о нарушении воздушного пространства Молдовы тремя крылатыми ракетами, запущенными с российских военных кораблей в Черном море и пролетевших через территорию страны в районе села Колбасна и города Сороки.

Республика Молдова считает этот инцидент чрезвычайно серьезным и прискорбным. Он, несомненно, вызывает дополнительную напряженность. Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены.

В МИД Молдовы для объяснений срочно вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.

Массированные ракетные удары по украинским городам начались через два дня после взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, который организовали спецслужбы Украины. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на взрыв может быть только «прямое уничтожение террористов».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил в обстрелах украинских городов Россию. По данным украинского Генштаба, утром 10 октября российские войска выпустили по Украине в общей сложности 83 ракеты, 43 из них сбили системы ПВО.

Подробнее об обстрелах Украины 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту

Подробнее об обстрелах Украины 10 октября

По всей Украине — массированные обстрелы и воздушная тревога Это ответ России на удар по Крымскому мосту