Минтранс РФ: движение поездов по Крымскому мосту планируют восстановить к вечеру 8 октября

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Первые после взрыва поезда по Крымскому мосту планируют запустить к 20:00 по московскому времени 8 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс России.

«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы», — заявили в Минтрансе, добавив, что о ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Baza сообщала, что, по имеющимся у нее данным, на Крымском мосту повреждены 1,2 километра железнодорожных путей (длина всего моста около 19 километров).

Оператор пассажирских перевозок в Крым — компания «Гранд Сервис Экспресс» — сообщила, что рассчитывает вечером 8 октября отправить пять поездов через Крымский мост. Речь идет о поездах из Симферополя, Евпатории и Севастополя в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск.

Паромная переправа через Керченский пролив, в свою очередь, заработает лишь во второй половине дня в воскресенье, 9 октября. Ранее власти аннексированного Крыма заявляли, что паромы начнут перевозить пассажиров уже 8 октября. Однако позже появились сообщения о сложных погодных условиях, мешающих судоходству.

С полуострова 8 октября должны были отправиться шесть пассажирских поездов, еще пять составов должны были идти в обратную сторону.

Около 6:00 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура. Обрушились три пролета одной из двух ниток автомобильной части моста. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами, шедший по железнодорожной части моста, расположенной над автомобильной. По данным на 15:00 мск, Следственный комитет РФ сообщил о трех погибших — пассажиров автомобиля, оказавшегося рядом с фурой в момент взрыва. Судьбу водителя в СК не прояснили (судя по кадрам с места происшествия он погиб).

В Крыму, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), находятся около 50 тысяч туристов. Крымский мост — основной транспортный путь, связывающий полуостров с Краснодарским краем.

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