«Я имел в виду санкции». Зеленский объяснил свои слова о «превентивном ударе» по России

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в своем недавнем высказывании о «превентивном ударе» по России он имел в виду санкции, а не военные меры. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

6 октября Владимир Зеленский заявил, обращаюсь к международному сообществу, «как это было до 24 февраля», что НАТО должно нанести по России «превентивные удары», чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Зеленский не уточнял, имел ли он в виду превентивный ядерный удар. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позднее уточнил, что президент говорил о том, что превентивные меры нужно было принимать до 24 февраля, «чтобы не позволить России развязать войну».

Когда я говорил «превентивный удар», на английском языке это звучит так preventive kick, не . Это разные вещи. Вот почему, когда вы говорите по-английски или по-украински, важно, чтобы перевод был максимально правильным, потому что россияне потом всегда используют это так, как сейчас.

Зеленский сказал, что еще перед российским вторжением в Украину он поднял «тему превентивных ударов, санкционных ударов». После 24 февраля, говорит он, «европейское общество, прежде всего Британия», признали, что «должны были включиться, вводить санкции, наносить превентивные удары», чтобы Россия боялась начать войну.

А теперь — когда они говорят о своих больных идеях о ядерном оружии, я говорю: не давайте им возможности говорить с их же обществом об этом. Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно… Они не знают, будут они его использовать или нет. Я считаю, что опасно даже говорить об этом. Вот поэтому я сказал: вы должны нанести превентивные удары, не атаки. Вот что я имел в виду.

А россияне просто перевели эти слова так, как это было выгодно им и начали везде повторять это. А я имел в виду санкции. Если они сказали «ядерное оружие», даже подумали [об этом] — вы должны ввести их. У вас есть ядерный пакет санкций , у Европы есть возможность их ввести — например, после того, как они оккупировали нашу АЭС. Это очень опасно. Вот что я имею в виду.

6 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает высказывание Владимира Зеленского о превентивном ударе по России «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

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