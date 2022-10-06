В России не будут компенсировать мобилизованным расходы на снаряжение и медикаменты, которые они покупают сами

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Власти не будут компенсировать затраты на покупку экипировки и медикаментов россиянам, призванным в рамках мобилизации. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

На сайте задали вопрос: «Будут ли компенсированы расходы на покупку мобилизованным собственного обмундирования и медикаментов?» Вот какой был получен ответ:

Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д.

Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена.

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После начала мобилизации призывники рассказывали, что их вынуждают самостоятельно приобретать экипировку, туристическое снаряжение и медикаменты, а также жаловались на условия проживания перед отправкой на фронт.

Вещи для призывников собирают их родственники и волонтеры. Власти некоторых регионов заявили, что обеспечат мобилизованных спальными мешками и теплой одеждой. В аннексированном Крыму призывникам будут закупать бронежилеты, шлемы и средства связи. В свою очередь правительство РФ дало регионам право закупать по заявкам министерства обороны снаряжение и оборудование для военных.

5 октября главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову, попросив его разобраться со снабжением тыла российской армии.

Проблемы с экипировкой во время мобилизации

Мобилизованные в России остались без экипировки. Родственники и волонтеры собирают для них шапки, носки и стельки Власти некоторых регионов обещают дать спальники и пенки

Проблемы с экипировкой во время мобилизации

Мобилизованные в России остались без экипировки. Родственники и волонтеры собирают для них шапки, носки и стельки Власти некоторых регионов обещают дать спальники и пенки