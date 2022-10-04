Правительство РФ разрешило регионам покупать для военных беспилотники и обмундирование

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Правительство РФ из-за объявленной мобилизации приняло постановление, в котором дало регионам России право закупать по заявкам Минобороны снаряжение и оборудование для военных.

В список товаров, которые смогут закупать регионы, вошли беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения лазерных и оптических систем наведения, автотранспорт, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие и строительные материалы.

Регионы смогут закупать товары, если получат соответствующую заявку от органов Минобороны РФ, в том числе военных комиссариатов.

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