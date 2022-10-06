«Куда же все это в тылу делось?» Главы двух комитетов Госдумы попросили генпрокурора разобраться со снабжением армии

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Председатели комитетов Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов и безопасности Василий Пискарев обратились с письмом к генеральному прокурору страны Игорю Краснову, попросив его разобраться со снабжением тыла российской армии. Об этом, сообщает РИА Новости, рассказал член думского комитета по обороне Андрей Гурулев в эфире «России 1».

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме… Внимание, вопрос: где (все это)?» — заявил Гурулев.

В беседе с «Интерфаксом» депутат уточнил, что главы думских комитетов обратились к Краснову еще 4 октября. Их обращение было связано в том числе с отсутствием «имущества на мобилизацию».

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Сразу после начала мобилизации в России стало известно о многочисленных случаях вручения повесток тем, кто не должен подлежать призыву. С мобилизованными, как сообщалось, практически не проводят никакой подготовки перед тем, как отправить их к месту несения службы. В Минобороны РФ это отрицали.

Сами призывники рассказывали, что их вынуждают самостоятельно приобретать экипировку, туристическое снаряжение и медикаменты, а также жаловались на условия проживания перед отправкой на фронт. Курский губернатор Роман Старовойт после посещения воинских частей, где идет подготовка мобилизованных, также заявил, что некоторые из них в «ужасном» состоянии.

5 октября Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев Live» раскритиковал Минобороны РФ за то, что ведомство не сообщает всю правду о боевых действиях в Украине. Он призвал ведомство «перестать врать».