Депутат Госдумы попросил Минобороны РФ «перестать врать» о войне

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Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов раскритиковал Минобороны РФ за то, что ведомство не сообщает всю правду о боевых действиях в Украине.

«Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей. Я читал сводки Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Там открыто говорили, что где-то мы отходим. Но в каждой сводке говорили, что бригада такого-то совершила это, наши летчики уничтожили столько-то, наши потери такие-то. И люди понимали опасность, знали, что враг на нашей земле. Сейчас тоже враг на нашей земле», — сказал Картаполов в эфире программы «Соловьев Live» (цитата по «Коммерсанту»).

По его словам, все приграничные села Белгородской области практически разрушены, но россияне узнают об этом «от кого угодно», в том числе от губернаторов и «военкоров», но не из сводок Минобороны РФ. «Народ-то знает. У нас народ не глупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия», — добавил депутат.

Кто еще критикует Минобороны и чего этим добивается

Кадыров и Пригожин регулярно (и подозрительно синхронно) критикуют российскую армию. Чего они добиваются? Мы попытались это выяснить

Кто еще критикует Минобороны и чего этим добивается

Кадыров и Пригожин регулярно (и подозрительно синхронно) критикуют российскую армию. Чего они добиваются? Мы попытались это выяснить