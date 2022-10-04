Совет Федерации единогласно одобрил аннексию украинских территорий

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Члены Совета Федерации ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Все четыре документа сенаторы одобрили единогласно.

Также Совфед отдельно принял федеральные конституционные законы о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов.

Договоры об образовании новых субъектов РФ по итогам «референдумов» на оккупированных украинских территориях подписали 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы самопровозглашенных республик Донбасса и оккупационных администраций украинских областей: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР) Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

После этого документы проверил Конституционный суд РФ, признав их соответствующими основному закону России. 3 октября договоры единогласно ратифицировала Госдума. После одобрения Советом Федерации формальную аннексию украинских территорий завершит Владимир Путин, который должен окончательно заверить эти договоры.

Единственной страной мира, поддержавшей результаты «референдумов о присоединении к России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Запорожской и Херсонской областей, стала Северная Корея.