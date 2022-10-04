Bloomberg: Илон Маск снова предложил купить Twitter. Несколько месяцев бизнесмен пытался расторгнуть первоначальную сделку с компанией

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Бизнесмен Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск выступил с повторным предложением о покупке соцсети в письме к руководству Twitter, рассказали агентству источники, знакомые с ситуацией. Предприниматель предложил купить компанию по первоначальной цене в 54,2 доллара за акцию

Бизнесмен и компания информацию об этом пока не комментировали.

Как отмечает Reuters, новость о возобновлении сделки появилась перед заседанием суда, где должны начать рассмотрение иска Twitter против Маска, в котором компания требует обязать бизнесмена завершить ее покупку. Оно запланировано на 17 октября.

На фоне новостей о возможном возобновлении сделки стоимость акций Twitter выросла на 12%, сообщает агентство.

В апреле Илон Маск объявил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов, или по цене 54,20 доллара за акцию. Сообщалось, что стороны достигли договоренностей, но позже бизнесмен заявил, что сделка «временно поставлена на паузу» из-за подсчетов количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети. Это важно для понимания рекламной аудитории.

В начале июля Маск объявил об отказе от покупки Twitter, заявив, что компания не предоставила ему данные для оценки количества ботов. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку. Бизнесмен подал встречный иск.