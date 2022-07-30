Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, требующей от бизнесмена купить ее

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Бизнесмен Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter. Об этом сообщает CNBC.

Адвокаты Маска попросили не разглашать подробности иска. При этом, отмечает телеканал, по правилам суда эту информацию могут сделать публичной через некоторое время.

Иск был подан через несколько часов после того, как суд назначил на 17 октября начало рассмотрения иска Twitter против Маска, в котором компания требует обязать бизнесмена завершить ее покупку.

Маск объявил об отказе от покупки Twitter в начале июля, заявив, что компания не предоставила ему данные для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку.

Первоначально Маск планировал купить Twitter за 44 миллиарда долларов. О сделке бизнесмен объявил в апреле.