Госдума единогласно одобрила аннексию оккупированных украинских территорий

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Депутаты Госдумы ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Все четыре законопроекта, внесенные в парламент президентом РФ, были приняты депутатами единогласно.

После этого парламентарии рассмотрели федеральные конституционные законы о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов. Все они также были одобрены единогласно.

Договоры об образовании новых субъектов РФ подписали 30 сентября в Кремле Владимир Путин и главы оккупированных украинских территорий Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

Затем в рамках процедуры формальной аннексии Конституционный суд РФ проверил на конституционность эти договоры, признав их соответствующими основному закону России.

После одобрения Госдумой договоры должен одобрить Совет Федерации и окончательно заверить Владимир Путин.