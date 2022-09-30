США расширили санкции против России. В списки попали Набиуллина и родственники Медведева, Собянина и Шойгу

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Минфин США ввел новые санкции против России. О соответствующем решении было объявлено вскоре после подписания договора о вхождении оккупированных украинских территорий в состав РФ.

В новый санкционный список США попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, супруга и дочери министра обороны Сергея Шойгу, жена и сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, дочери мэра Москвы Сергея Собянина, супруга и дочь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Также Совфед попал под санкции как юридическое лицо.

Также о санкциях против Набиуллиной объявила Великобритания. Санкционные списки также расширила Канада — в них попали несколько десятков человек, в том числе супруги и родственники пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы ВЭБа Игоря Шувалова и председатели «Ростеха» Сергея Чемезова.