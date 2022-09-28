ФСБ возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений «Северного потока»

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Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело из-за повреждений российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как сообщает Генпрокуратура, расследование ведется по части 1 статьи 361 УК («Акт международного терроризма», наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет или пожизненно).

В ведомстве отметили, что в результате «умышленных действий по повреждению газопроводов Российской Федерации причинен существенный экономический ущерб».

Утечки на трех нитях газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» возле острова Борнхольм в Балтийском море произошли в ночь на 26 сентября. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. Расследованием инцидентов занялись в Германии, Дании и Швеции. Правоохранительные органы подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Службы безопасности Германии предполагают, что трубопровод окажется непригодным навсегда.

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Все эпизоды «Северный поток» выведен из строя — и, похоже, навсегда. Кто это сделал? И зачем? 00:00 33:55