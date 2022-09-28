Детский омбудсмен рассказала, как у вывезенных из Мариуполя детей «негатив преобразуется в любовь к России»

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Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова заявила, что у приемных детей, которые были вывезены из Мариуполя в Подмосковье во время войны, негативное отношение к РФ «преобразуется в любовь к России».

По утверждению Львовой-Беловой, из Мариуполя была вывезена, в частности, группа из 30 детей, которых якобы бросили приемные родители.

Сперва дети «негативно отзывались о президенте [России], говорили всякие гадости, пели гимн Украины», но потом они попали в приемные семьи (в том числе в семью самой Львовой-Беловой) и «интеграция начала происходить», заявила омбудсмен.

В результате, по утверждению чиновницы, когда этим детям сообщили о возможности «вернуться», никто из них не захотел этого делать. «Поэтому да, есть вот этот некий какой-то негатив, может быть, в начале, но потом он преобразуется в любовь к России», — заявила Львова-Белова.

Омбудсмен также заявила, что считает «непонятными» основания, на которых власти Украины требуют возвращения этих детей. «Например, приемная семья уехала в Германию, почему-то оставила детей, непонятно, а теперь она хочет их забрать», — сказала она. При этом «Русская служба Би-би-си» описывала случаи, когда украинские дети и их приемные родители оказывались разделены в начале войны из-за боевых действий.

Украина называет депортацией вывоз людей в Россию с оккупированных территорий; РФ интерпретирует это как эвакуацию. По данным властей Украины, в Россию были вывезены более двух тысяч детей, «лишенных родительской опеки»; около 50 были возвращены обратно.