С начала войны из Украины в Россию вывезли 307 тысяч детей
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После начала войны из Украины в Россию, по данным на вечер 18 июня, вывезли 307 423 ребенка, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Всего за сутки в Россию вывезли 29 733 человека, в том числе 3502 ребенка, говорится в заявлении штаба РФ по гуманитарному реагированию.
За все время войны в Россию из Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по оценке министерства обороны РФ, вывезли 1,9 миллиона человек.
В условиях войны невозможно оперативно проверить заявления представителей конфликтующих сторон. Относитесь к такой информации с осторожностью.
Киев обвинял Москву в «похищении» детей с украинских территорий и вывозе их в ДНР и ЛНР или в Россию. По версии украинских властей, это и сироты и дети, у которых есть родители.
Также Украина обвиняла Россию в том, что она не дает взрослым мирным жителям из оккупированных районов или районов, где идут боевые действия, эвакуироваться на территории, подконтрольные Украине.