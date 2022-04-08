Украинский омбудсмен обвинила Россию в похищении более 120 тысяч несовершеннолетних. И сообщила о случаях изнасилования детей в Буче

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по информации из разных источников, российские силы «похитили» более 121 тысячи украинских детей.

По ее словам, в Россию принудительно вывезли как детей-сирот, так и тех, у кого есть родители. Часть детей российские силы вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем — в направление Таганрога. Украинский омбудсмен отметила, что российская сторона утверждает, что это сироты, но «все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя в первые два дня войны».

Уполномоченный по правам человека заявила, что действия России грубо нарушают статью 7 Конвенции ООН о правах ребенка, которая гарантирует право детей на имя и на приобретение гражданства, а также право знать своих родителей и право на их заботу.

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Людмила Денисова также сообщила о нескольких случаях изнасилований детей, которые, по ее словам, совершили российские военные. Она утверждает, что пятеро российских оккупантов в изнасиловали 14-летнюю девочку, после чего она забеременела. Также, по словам Денисовой, в Буче изнасиловали 11-летнего мальчика.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.

6 апреля «Единая Россия» сообщила, что «законодательно прорабатывает вопрос устройства детей-сирот Донбасса в российские семьи», для чего уже разработан проект международного соглашения. Омбудсмен Людмила Денисова утверждает, что у властей Украины нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишены родительской опеки.

По данным Минобороны РФ на 7 апреля, в Россию из Украины с начала «специальной военной операции» вывезли более 658 тысяч человек, в том числе 128 350 детей. Вице-спикер Госдумы, бывший уполномоченный РФ по правам ребенка Анна Кузнецова говорила 6 апреля, что в России находятся около двух тысяч детей-сирот из Донбасса.

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