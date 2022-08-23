Служба опеки Краснодара сообщила, что «более 1000 малышей из Мариуполя нашли новые семьи» в России. МИД Украины потребовал вернуть детей

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23 августа на сайте Краснодара вышел материал «Малыши из Мариуполя ищут новые семьи», в котором утверждалось, что более тысячи детей из украинского Мариуполя усыновили в России. Спустя некоторое время материал пропал с сайта, но сохранился в кешах «Яндекса» и Google.

«Более 1000 малышей из освобожденного Мариуполя уже нашли новые семьи в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще более 300 малышей находятся на временном содержании в специализированных учреждениях Краснодарского края и с нетерпением ждут знакомства со своими новыми семьями», — говорилось в удаленной заметке.

После выхода публикации МИД Украины выступил с заявлением «о незаконном усыновлении украинских детей со стороны граждан РФ», в котором сослался на заметку управления по вопросам семьи и детства Краснодара. «Все украинские дети, незаконно перемещенные на территорию России, должны быть возвращены к их родителям или законным опекунам», — заявили в министерстве.

Власти Украины обвиняли Россию в «похищении» детей с украинских территорий во время войны. По версии Киева, детей-сирот, а также детей, у которых есть родители, вывозят в самопровозглашенные ДНР и ЛНР или РФ. В мае президент России Владимир Путин упростил выдачу гражданства РФ детям-сиротам из Украины.

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