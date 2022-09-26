Bloomberg: мобилизация в России увеличит спад экономики и вызовет рост инфляции
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Мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, увеличит спад ВВП страны в 2022 году на 0,25 процентного пункта до 3,75%. Об этом говорится в отчете Александра Исакова, экономиста Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе, который пересказал The Bell.
Из отчета также следует, что из-за мобилизации инфляция в 2023 году вырастет еще на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Основным последствием мобилизации для экономики станет сокращение рабочей силы. 300 тысяч человек, которых, как заявляют в Минобороны РФ, планируют призвать в армию — это около 0,9% из проживающих в стране 33,9 миллиона мужчин в возрасте 20-55 лет, подсчитал экономист.
Кроме того, массовый призыв вызовет новую волну «утечки мозгов» и рабочей силы в более безопасные страны, отмечает Исаков. Из-за оттока рабочей силы рынок труда будет перегрет, что приведет к росту инфляции в стране, указывает он.
Хуже того, негативные последствия мобилизации для экономики, вероятно, будут ощущаться в течение минимум нескольких лет. «Опираясь на наши выводы из опыта Южной Африки 1980-х годов, рост расходов на оборону и рост государственного сектора будут иметь структурные эффекты, которые снизят потенциальный [годовой] рост примерно до 0,5% в следующие 5 лет», — пишет Исаков.
Банк России представил последний прогноз по инфляции за несколько дней до начала мобилизации в стране. Регулятор считает, что в 2022 году годовая инфляция составит 11-13%, в 2023-м — 5-7%, а в 2024-м — 4%.