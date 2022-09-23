В ВК начали публиковать посты в поддержку мобилизации. Людей, которых отправят на войну, сравнивают с картошкой фри и мармеладками

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Во «ВКонтакте» начали публиковать посты похожего содержания, в которых говорится, что в рамках мобилизации в российскую армию призовут «всего 1%» от 25 миллионов человек, которые, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, составляют «мобилизационный ресурс».

В этих постах людей сравнивают с картошкой фри, мармеладками и содержимым женской косметички.

О том, что в армию в рамках мобилизации призовут 1% от «мобилизационного ресурса», говорил Сергей Шойгу. По его словам, планируется мобилизовать 300 тысяч человек.

В указе президента РФ Владимира Путина о мобилизации засекречен пункт, в котором указано число людей, подлежащих призыву в армии.

«Новая газета. Европа» сообщала, что в этом пункте говорится о призыве миллиона человек. Источник «Медузы», близкий к одному из федеральных министерств, рассказал, что в армию собираются призвать 1,2 миллиона человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергал данные «Медузы» и «Новой газеты. Европа».

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