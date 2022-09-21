В Москве на акции против мобилизации задержали более 260 человек. В Петербурге задержанных били дубинками

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На Арбате в центре Москвы на шествии против объявленной в России мобилизации начались задержания, сообщают Sota и Avtozak LIVE. Как сообщил один из задержанных, в автозаки попали больше десяти человек. Один из протестующих во время задержания потерял сознание.

В свою очередь отмечает, что полиция начала задерживать протестующих сразу после начала шествия. Участники акции пытались создать цепь в начале Арбата, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Часть протестующих скандировала: «Жизнь нашим детям» и «Путина — в окопы».

На акцию протеста среди прочих вышли женщины, чьи сыновья подходят под призывной возраст. Когда они общались с корреспондентом Sota, посторонний молодой человек в жилетке прессы попытался убедить собеседниц издания, что «мы воюем не с Украиной», а «защищаем там своих людей, русских жителей». «А меня потом защитят, когда я старая останусь одна? Меня кто-нибудь защитит?!» — ответила ему одна из женщин.

В итоге полиция перекрыла Старый Арбат. В Москве начался дождь и протестующие разошлилсь, пишет «Холод».

В Петербурге около 50 протестующих вышли к Исакиевскому собору. Участники акции скандировали: «Нет войне» и «Нет мобилизации». «Бумага» сообщает, что собравшихся окружила полиция. По данным правозащитников, протестующих при задержании избивают дубинками.

Позже акция в Петербурге переросла в шествие: колонна протестующих двинулась по каналу Грибоедова в сторону Марсова поля. Другая часть ушла к Гостиному двору.

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем — мужчин, пребывающих в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.

По состоянию на 20:45 мск, в 36 городах задержаны уже более 746 человек, подсчитало . По данным правозащитников, в Москве задержали как минимум 265 человек, в Петербурге — не менее 263.