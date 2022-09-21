По всей России — акции против мобилизации. Вот как они выглядят Задержаны более 500 человек
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21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, объяснив это тем, что российские вооруженные силы якобы противостоят в Украине «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада». Власти утверждают, что собираются призвать 300 тысяч человек. В российских городах начались акции протеста. По подсчетам «ОВД-Инфо», к 20:15 мск задержаны более 570 человек в 30 городах.
Москва
Сколько участников: сотни человек
Задержанные: не менее 136 человек
Санкт-Петербург
Сколько участников: сотни человек
Задержанные: не менее 160 человек
Екатеринбург
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: не менее 45 человек
Пермь
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: не менее 22 человек
Тверь
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: около 20 человек
Воронеж
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: около 40 человек
Барнаул
Сколько участников: несколько десятков
Задержанные: информации нет
Улан-Удэ
Сколько участников: несколько десятков
Задержанные: четыре человека
Иркутск
Сколько участников: по оценке активистов, около 60
Задержанные: около 20 человек; по данным «ОВД-Инфо», как минимум девять человек.
Красноярск
Сколько участников: несколько десятков
Задержанные: 10-15 человек, по другим данным — 30
Железногорск (Красноярский край)
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: три человека
Томск
Сколько участников: возможно, около 100
Задержанные: около 15 человек, по данным «ОВД-Инфо» — как минимум двое.
Новосибирск
Сколько участников: по оценке активистов, около 100
Задержанные: есть
Уфа
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: не менее 14 человек.
Якутск
Сколько участников: несколько человек
Задержанные: как минимум двое
Челябинск
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: не менее 13 человек
Салават
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: как минимум один человек
Архангельск
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: как минимум семь человек
Петрозаводск
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: как минимум четыре человека
Королев
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: как минимум шесть человек
Калуга
Сколько участников: неизвестно
Задержанные: как минимум два человека
«ОВД-Инфо» также пишет о задержании по меньшей мере одного человека в Белгороде, Смоленске, Сургуте, Самаре, Волгограде, Тюмени.
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