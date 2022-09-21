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21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию, объяснив это тем, что российские вооруженные силы якобы противостоят в Украине «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада». Власти утверждают, что собираются призвать 300 тысяч человек. В российских городах начались акции протеста. По подсчетам , к 20:15 мск задержаны более 570 человек в 30 городах.

Москва

Сколько участников: сотни человек

Задержанные: не менее 136 человек

Задержание протестующего в Москве, 21 сентября Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

Задержание протестующей в Москве, 21 сентября Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Санкт-Петербург

Сколько участников: сотни человек

Задержанные: не менее 160 человек

Екатеринбург

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: не менее 45 человек

Задержание протестующего в Екатеринбурге 21 сентября Донат Сорокин / ТАСС

Полицейские у автозака с задержанными в Екатеринбурге Донат Сорокин / ТАСС

Пермь

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: не менее 22 человек

Тверь

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: около 20 человек

Воронеж

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: около 40 человек

Барнаул

Сколько участников: несколько десятков

Задержанные: информации нет

Улан-Удэ

Сколько участников: несколько десятков

Задержанные: четыре человека

Иркутск

Сколько участников: по оценке активистов, около 60

Задержанные: около 20 человек; по данным , как минимум девять человек.

Красноярск

Сколько участников: несколько десятков

Задержанные: 10-15 человек, по другим данным — 30

Железногорск (Красноярский край)

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: три человека

Томск

Сколько участников: возможно, около 100

Задержанные: около 15 человек, по данным «ОВД-Инфо» — как минимум двое.

Новосибирск

Сколько участников: по оценке активистов, около 100

Задержанные: есть

Новосибирск Rostislav Netisov / AFP / Scanpix / LETA

Уфа

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: не менее 14 человек.

Якутск

Сколько участников: несколько человек

Задержанные: как минимум двое

Челябинск

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: не менее 13 человек

Салават

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: как минимум один человек

Архангельск

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: как минимум семь человек

Петрозаводск

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: как минимум четыре человека

Королев

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: как минимум шесть человек

Калуга

Сколько участников: неизвестно

Задержанные: как минимум два человека

«ОВД-Инфо» также пишет о задержании по меньшей мере одного человека в Белгороде, Смоленске, Сургуте, Самаре, Волгограде, Тюмени.

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