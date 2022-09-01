Владимир Путин не придет на похороны Михаила Горбачева. Ему «не позволяет рабочий график»

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Президент России Владимир Путин простился с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Путин заехал в ЦКБ перед вылетом в Калининград. По словам пресс-секретаря, президент не примет участия в похоронах Горбачева.

«Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Путин простился с Горбачевым в больнице. Он не придет на похороны Meduza

Песков также сообщил, что церемония прощания с президентом СССР пройдет с «элементами государственных похорон».

«Там будут элементы государственных похорон в том плане, что будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не уточнил, чем конкретно статус церемонии будет отличаться от официальных государственных похорон.