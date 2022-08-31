Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Горбачев во время выступления на внеочередном съезде народных депутатов СССР, сентябрь 1991 года Владимир Мусаэльян / ТАСС

Умер последний глава СССР Михаил Горбачев. Ему был 91 год. Центральная клиническая больница (ЦКБ) — главное медицинское учреждение управления делами президента России — сообщила, что Горбачев умер вечером 30 августа «после тяжелой и продолжительной болезни». По информации таблоида Mash, у Горбачева были «проблемы с почками», накануне он якобы приехал в ЦКБ на гемодиализ.

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой Раисой Горбачевой. Дата похорон пока не назначена.

Владимир Путин «глубоко соболезнует» в связи со смертью Горбачева, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Горбачев сыграл ключевую роль в окончании холодной войны и падении «железного занавеса», а британский премьер Борис Джонсон заявил, что «во времена путинской агрессии в Украине неустанное стремление [Горбачева] сделать советское общество открытым остается примером для всех нас».

О смерти Горбачева высказываются тысячи людей по всему миру. Политолог заявила, что Горбачев «живым ушел со страшного советского олимпа, откуда полагалось только вперед ногами, и умер человеком».

«Человек, который дал людям надежду — что можно выбраться из-под серых пыльных советских глыб и зажить по-своему и по-человечески. Человек, который устроил моему поколению несколько лет праздника — с „Ассой“, „Взглядом“, „Аквариумом“ и разрешением всей запрещенки. Человек, который, я уверен, спас мир от ядерной войны — и подарил всем нам еще минимум 35 лет жизни, и не худшие 35 лет. Человек, который не цеплялся за власть и верил в мир, где можно жить без вражды, агрессии и взаимной подозрительности. Который любил и был любим. Навсегда с благодарностью», — написал журналист Юрий Сапрыкин.

«Есть старая поговорка: „Никогда не встречай своих героев“. Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью познакомиться с ним, — написал актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. — Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни. <…> Именно это Горбачев сделал в старом СССР. Его навсегда запомнят как героя, который демонтировал коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его собственной власти».

Горбачев — первый и последний президент СССР. Эта должность была введена в 1990 году; на тот момент Горбачев уже пять лет руководил Советским Союзом в статусе генерального секретаря ЦК КПСС (глава компартии в СССР — руководитель государства). Он вывел советские войска из Афганистана и начал перестройку. Она была задумана как комплекс экономических и политических реформ, которые должны были обновить советскую систему — но привели к крушению СССР и всего восточного блока, а также к .

В августе 1991 года группа консервативно настроенных соратников Горбачева (Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП) попыталась отстранить его от власти; путч провалился. Горбачев сложил полномочия в декабре 1991-го — после того, как лидеры России, Украины и Беларуси подписали Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира. Он получил ее в 1990 году за вклад в «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе». Выступая с речью по случаю получения награды, Горбачев заявил: «Я оптимист и считаю, что сообща удастся сделать сейчас правильный всемирно-исторический выбор, не упустить великий шанс на рубеже веков и тысячелетий, пройти нынешний очень трудный переход к мирному мировому порядку». Он стал вторым и последним в истории обладателем Нобелевской премии мира из СССР; первым был ученый, общественный деятель Андрей Сахаров, которому награду вручили в 1975-м.

Горбачев очень популярен на Западе (там его называют Горби). В России многие обвиняют Горбачева в распаде Советского Союза. При этом люди, знавшие Горбачева, описывали его как убежденного социалиста, который пытался спасти СССР. Он настаивал, что это можно было сделать — но не ценой кровопролития. Именно этим Горбачев объяснял свое решение не бороться за власть после подписания Беловежских соглашений: «Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться».

В 1996-м Горбачев участвовал в выборах президента России. Он набрал 0,51% голосов, заняв седьмое место из десяти кандидатов. Тем не менее, он продолжил заниматься политикой. А также выступал с лекциями, писал книги, помог запустить «Новую газету» и основал фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-фонд). Горбачев также стал героем поп-культуры, снявшись в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut и французского модного дома Louis Vuitton. Еще он обладатель «Грэмми» за озвучивание музыкальной сказки композитора Сергея Прокофьева «Петя и Волк».

Горбачев поддерживал протестующих в Беларуси и правозащитников из « ». При этом он не осудил присоединение Крыма к РФ и не высказывался о вторжении в Украину. В 2016 году бывший лидер СССР заявил, что он «всегда за волеизъявление народа, а большинство в Крыму хотело воссоединения с Россией». Полномасштабную войну России с Украиной Горбачев не комментировал, но его друг, журналист говорил, что он против войны: «Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает Это было дело его жизни. Свобода — это дело Горбачева».

Жизнь Горбачева невозможно представить без его жены Раисы. Они прожили вместе 46 лет и воспитали дочь. Раиса Горбачева стала первой женой лидера СССР, которая регулярно появлялась на публике. На Западе ее приняли тепло, а вот внутри страны ее активность вызвала неоднозначную реакцию. Жена Горбачева умерла в 1999 году от онкологического заболевания. Он больше не женился.

«Почти 50 лет мы с Раисой были вместе, рядом и никогда от этого не испытывали тягость — наоборот, нам всегда было хорошо вдвоем», — писал политик в мемуарах. К десятилетней годовщине смерти жены Горбачев вместе с музыкантом Андреем Макаревичем выпустил благотворительный альбом «Песни для Раисы».