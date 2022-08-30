Умер Михаил Горбачев
Источник: Meduza
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Умер президент СССР Михаил Горбачев, сообщил ТАСС со ссылкой на Центральную клиническую больницу.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали агентству в ЦКБ.
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