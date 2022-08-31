Михаила Горбачева похоронят 3 сентября на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов

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Портрет Михаила Горбачева в здании «Горбачев-фонда» в Москве, 31 августа 2022 года Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Михаила Горбачева похоронят в субботу, 3 сентября, на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой Горбачевой. Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы, где провожают государственных деятелей (например, в апреле там состоялась церемония прощания с Владимиром Жириновским). В Кремле пообещали «сообщить дополнительно», приедет ли туда Владимир Путин.

На сайте Кремля опубликовали телеграмму Владимира Путина с соболезнованиями родственникам бывшего президента СССР. В ней говорится, что Горбачев оказал «огромное влияние на ход мировой истории», возглавлял страну «в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов» и «глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем».

«Особо отмечу и ту большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы», — сказано в телеграмме Путина.

Алексей Навальный предположил, что жизнь и история Горбачева «будут оценены потомками куда более благожелательно, чем современниками». По словам политика, заявление которого было опубликовано в его соцсетях, его отношение к президенту СССР «эволюционировало от дикого раздражения… до печального уважения». «Горбачев остался одним из очень немногих, кто не использовал власть и возможности для личной выгоды и обогащения. Он ушел от власти мирно и добровольно, уважая волю избирателей. Одно это — великий подвиг по стандартам бывшего СССР», — сказал Навальный.

Оппозиционер отметил, что при Горбачеве в СССР были освобождены политзаключенные, а сам Навальный услышал о смерти бывшего руководителя СССР по тюремному радио. По его мнению, это «прекрасно характеризует начатый этим выдающимся человеком кульбит», совершенный Россией.

Не во всех странах бывшего СССР наследие Горбачева оценили положительно. Так, в правительстве Литвы заявили, что запомнят его по тому, что «его военные убивали мирных жителей, чтобы продлить оккупацию нашей страны его режимом». «Это был преступник, отдавший приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. Не было покаяния», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвия обрела независимость вопреки воле Горбачева. В статьях украинских СМИ о смерти Михаила Горбачева отмечается, что он поддержал аннексию Крыма Россией.