«О мертвых либо хорошо, либо ничего. Что ж, не в этот раз» Что говорят о Михаиле Горбачеве в Латвии, Эстонии и Литве (в отличие от других стран Запада, тут его отнюдь не считают положительным героем)

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Советские десантники нападают на литовских протестующих в городе Вильнюс, Литва. 11 января 1991 год Andre Durand / AFP / Scanpix / LETA

30 августа 2022-го умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, один из самых значительных политиков ХХ века. Ему был 91 год. Центральная клиническая больница сообщила, что Горбачев умер «после тяжелой и продолжительной болезни». 31 августа по всему миру говорят о наследии Горбачева: на Западе — о его вкладе в окончание холодной войны, в России — о роли в распаде Советского Союза. В странах Балтии отношение к политику иное: там вспоминают события 1991 года, когда в Риге и Вильнюсе советская армия и ОМОН пытались подавить выступления сторонников независимости Латвии и Литвы.

президент Латвии

Советская система не выдержала конкуренции с Западом. Попытки Горбачева реформировать закостенелую систему привели к распаду СССР. Балтийские страны сыграли в этом важную роль. Угнетаемые нации обрели свободу. В результате, против воли Горбачева, Латвия тоже восстановила свою независимость.

министр иностранных дел Латвии

Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и не преуспел в этом. Распад СССР был лучшим моментом XX века. Конец холодной войны был великим достижением, но убийства людей в Тбилиси, Вильнюсе, Риге — это тоже часть его наследия. История рассудит. Покойся с миром.

президент Литвы

Честно говоря, я не очень понимаю эйфорию представителей некоторых западных стран или идеализацию личности главы СССР Горбачева. Я считаю, что он был надзирателем, который решил, что надо провести некоторые частичные реформы в тюрьме: перекрасить фасад, дать заключенным возможность читать газеты, разрешить дольше оставлять включенным свет, но это была лишь такая реформа. А заключенные хотели выбраться на свободу. Они это сделали, но против воли Горбачева.

министр обороны Литвы

Я помню 1980-е годы, когда генеральных секретарей одного за другим отключали от кислорода. Михаил Горбачев тогда вызвал эйфорию на Западе. Не сразу, но со временем (конец холодной войны, объединение Германии). И все же он был преступником (с точки зрения демократических государств), который отдал приказ жестоко подавить мирные протесты в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку и других городах. И за этим не последовало никакого раскаяния. Такие вот воспоминания. Говорят, что о мертвых либо хорошо, либо никак. Что ж, не в этот раз. Единственное достижение Горбачева — подписание капитуляции СССР. Не он закончил холодную войну и не он разрушил Берлинскую стену — это сделали люди, которые хотели свободы.

министр иностранных дел Литвы

Литовский народ не будет восхвалять Горбачева. Мы никогда не забудем тот факт, что его армия убивала мирных жителей, чтобы продлить оккупацию нашей страны его режимом. Его солдаты стреляли по нашим невооруженным протестующим и давили их его танками. Именно так мы его и запомним.

бывший председатель Верховного Совета Литовской республики

Заключенный умер. Речь идет о Михаиле Горбачеве. Ему никогда не позволяли думать самостоятельно или высказывать свое мнение. Даже в ночь на , когда в нем что-то шелохнулось, и он велел подготовить речь в Вильнюсе — на случай, если он полетит, — ему уже с утра начальство сказало, как себя вести, как лгать. Вот так он и остался только винтиком, актером, а не личностью. Жалко человека, который не способен стать достойным человеком.

президент Эстонии

Железный занавес, разделивший мир надвое после Второй мировой войны, одним из разрушителей которого был Михаил Горбачев, разделяет и отношение к нему. Некоторые запомнят Горбачева как человека, положившего конец холодной войне и не предотвратившего восстановление независимости в странах Восточной Европы. Другие запомнят Горбачева как человека, который хотел только реформировать свою злую страну, но гласность и последовавшая за ней свобода слова вместе с упадком экономики разрушили этот режим, который невозможно было удержать. Место в истории может быть значимым. Но что мы знаем точно, так это то, что с Горбачевым закончилась советская империя, державшая в цепях многие народы, и он сыграл в этом важную роль. Мои соболезнования родным Михаила Горбачева.

Что еще говорят о Горбачеве

Мы все осиротели Мир комментирует смерть Михаила Горбачева

Что еще говорят о Горбачеве

Мы все осиротели Мир комментирует смерть Михаила Горбачева