Российского танкиста приговорили в Украине к 8,5 годам лишения свободы за грабеж

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В Украине суд приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы российского танкиста, которого признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сообщает офис Генпрокурора страны.

В обвинении говорится, что 24 февраля командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (его имя не называется) пересек границу Украины со стороны Беларуси в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата Чернигова. В начале марта танкист напал на жителя села Халявин и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата.

УНИАН пишет, что обвиняемый признал вину в суде и раскаялся в содеянном. В связи с этим сторона защиты просила назначить ему более мягкое наказание, учитывая его активное содействие раскрытию преступления.

Первый приговор российскому военнослужащему в Украине вынесли 23 мая. Тогда сержанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя. Позже приговор смягчили до 15 лет лишения свободы. 31 мая украинский суд приговорил двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 годам тюрьмы. По данным следствия, они обстреливали жилые районы Харькова.

Подробнее о деле Вадима Шишимарина

«Я выстрелил, чтобы от меня отстали» Российский сержант, обвиняемый в убийстве мирного украинца, дал показания в суде. Он рассказал, что выполнил приказ неизвестного ему офицера

Подробнее о деле Вадима Шишимарина

«Я выстрелил, чтобы от меня отстали» Российский сержант, обвиняемый в убийстве мирного украинца, дал показания в суде. Он рассказал, что выполнил приказ неизвестного ему офицера