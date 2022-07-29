Первому осужденному в Украине российскому военному заменили пожизненный срок на 15 лет

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Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, признанному виновным в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

Как сообщает украинское издание «Грати», коллегия судей заменила осужденному пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

21-летний Вадим Шишимарин стал первым гражданином РФ, которого осудили за военные преступления в ходе российского вторжения 2022 года. Он обвинялся в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством.

По версии следствия, 28 февраля Шишимарин оказался в поселке Чупаховка Сумской области вместе с еще четырьмя военнослужащими после того, как его колонна была разбита. Военные обстреляли и захватили частный автомобиль. По дороге они увидели мирного жителя, 62-летнего Александра Шелипова, разговаривавшего по телефону. По приказу старшего по званию Шишимарин выстрелил в мужчину из автомата. Позже он сдался в плен. В суде российский военный полностью признал вину в убийстве.