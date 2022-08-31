28 эстонских компаний попросили временно освободить их от исполнения санкций против России. Они хотят продолжить импорт российских нефтепродуктов

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Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало список компаний, которые обратились с просьбой разрешить им в порядке исключения еще некоторое время продолжить импорт нефтепродуктов из России. Об этом сообщает ERR.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Он отметил, что публикация списка таких компаний не нарушает коммерческую тайну.

Среди таких предприятий оказались эстонские импортеры энергоносителей, а также государственная железнодорожная корпорация Operail AS.

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В июне Евросоюз в ответ на российское вторжение в Украину ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Запрет коснулся поставок российского сырья по морю. В рамках исполнения санкционного режима власти Эстонии обязали местные компании разорвать договоры о госзакупках с российскими партнерами до 10 октября.

В конце августа совет нидерландского города Гаага попросил разрешения временно не исполнять санкции Евросоюза в отношении России. В рамках режима ограничений властям города нужно разорвать контракт с российским «Газпромом», но Гаага пока не нашла других поставщиков газа.