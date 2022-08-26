В Гааге попросят разрешения временно не исполнять европейские санкции против России. Город не нашел поставщика газа на замену «Газпрому»

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В совете нидерландского города Гаага хотят попросить разрешения временно не исполнять санкции Евросоюза в отношении России. Об этом 25 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс, направленное городскому совету.

Санкции предполагают, что госорганы ЕС должны разорвать контракты с российскими компаниями до 10 октября. Для Гааги это означает прекращение контракта с российским «Газпромом». Но город пока не нашел других поставщиков газа, хотя дважды (в июне и в июле) объявлял общеевропейские тендеры для них.

Прямые переговоры с поставщиками газа приведут к соглашению, но это случится не раньше 10 октября, заявила Саския Брюйнс. «Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», — цитирует ее Reuters.

Брюйнс выразила уверенность, что отсрочка будет предоставлена, так как Гаага выполнила условие своевременного проведения тендеров.

При этом, добавила Брюйнс, любой новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет дороже, чем нынешнее соглашение с «Газпромом».

В конце мая «Газпром» остановил поставки газа компании Gasterra — крупнейшему газовому трейдеру Нидерландов, который поставляет газ в том числе в другие страны ЕС. Причиной стал отказ Gasterra платить за российский газ в рублях.

По данным сервиса Energievergelijk, в августе в Нидерландах установилась самая высокая цена на газ для домохозяйств в Европе — в среднем 2,76 евро за кубометр. Это на 22% больше, чем месяцем ранее, и вдвое больше, чем в среднем по странам ЕС.