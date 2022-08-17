Израиль и Турция договорились о полном восстановлении дипломатических отношений. Они были разорваны из-за конфликта в секторе Газа

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Израиль и Турция договорились восстановить дипломатические отношения в полном объеме, а также вернуть в столицы двух стран послов и генеральных консулов. Стороны пришли к соглашению после переговоров представителей стран.

Израильский премьер-министр Яир Лапид назвал возобновление отношений с Турцией «важным фактором региональной стабильности и очень существенными экономическими новостями для граждан Израиля».

В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу подтвердил взаимное назначение послов в целях «нормализации отношений» между странами. При этом он подчеркнул, что несмотря на сближение с Израилем, Турция продолжит поддерживать палестинцев.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Дипломатические отношения между Израилем и Турцией были прерваны в 2010 году после конфликта между израильскими военными и активистами, пытавшимися прорвать блокаду сектора Газа. Тогда израильский спецназ захватил турецкое судно «Мави Мармара», в ходе операции погибли девять человек.

Впоследствии отношения между странами несколько улучшились, отмечает The Times of Israel. В 2015 году стороны достигли предварительной договоренности о восстановлении дипломатических отношений. Однако в 2018-м после беспорядков на границе Израиля и сектора Газа Турция вновь отозвала своего посла из Израиля и потребовала, чтобы израильский представитель покинул Турцию.

О политике Турции во время войны в Украине

И в гости сходить, и поторговать В войне России и Украины Турция, кажется, не занимает ни одну из сторон. В чем ее политические интересы и экономическая выгода?

О политике Турции во время войны в Украине

И в гости сходить, и поторговать В войне России и Украины Турция, кажется, не занимает ни одну из сторон. В чем ее политические интересы и экономическая выгода?