Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

МВД подготовило материалы для возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, пишет 66.ru.

По данным источников издания, политика могут обвинить в «публичном оправдании терроризма» (статье 205.2 УК, предусматривает до пяти лет лишения свободы). Как утверждается, фактуру для дела собирали следователи московского МВД на основе постов Ройзмана в твиттере и его высказываний в ютьюб-стримах.

Один из собеседников 66.ru, действующий сотрудник свердловского управления полиции заявил, что региональное ведомство располагает материалами для возбуждения нового дела, однако им «не дают ход». Он считает, что дело Ройзмана «при реальном составе правонарушения является политическим».

Также источник издания утверждает, что в 2022 году Ройзмана уже дважды пытались объявить «иностранным агентом», но обе попытки потерпели неудачу.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали 24 августа по обвинению в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК, предусматривает до трех лет лишения свободы). По этой статье привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии. Ройзмана уже трижды штрафовали по ней на общую сумму в 150 тысяч рублей.

Поводом для уголовного дела следствие назвало видеоролик на ютьюбе, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине, якобы «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения».

25 августа суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Политику запрещено посещать публичные места и пользоваться интернетом.

Подробнее о деле Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России

Подробнее о деле Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России