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Певица Манижа выступит на фестивале казачьей песни «Александровская крепость» в Краснодарском крае, несмотря на протесты казаков, которым не нравится позиция певицы по поводу войны в Украине.

Фестиваль пройдет в Усть-Лабинске с 30 сентября по 2 октября. Манижа изначально была заявлена как хедлайнер, однако 25 августа Кубанское казачье войско заявило, что если певица приедет на фестиваль, сами казаки откажутся от его участия.

Казачья организация объяснила это тем, что казаки «с первых дней начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины поддерживают решения главы РФ Владимира Путина» — а Манижа, в свою очередь, высказывалась против войны.

26 августа организаторы фестиваля заявили, что несмотря на ультиматум, Манижа останется в числе участников фестиваля. «Певица поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время», — заявили организаторы.

Пресс-служба фестиваля также отметила, что Манижа в ходе выступления в том числе исполнит одну из традиционных песен кубанского казачества.

Манижа выступила против вторжения в Украину в первые часы войны. Утро 24 февраля назвала «утром, когда жалеешь о том, что проснулся», а конфликт между Россией и Украиной — «братоубийственным».

В начале июля «Фонтанка» опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. Манижа оказалась в их числе.

Несколько дней назад стало известно, что краснодарский журнал «Собака.ru» снял с печати обложку с Манижей и отказался от публикации интервью с певицей, взятого в связи с ее участием в «Александровской крепостью».