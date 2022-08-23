Краснодарский журнал «Собака.ru» снял с печати обложку и интервью с Манижей. После антивоенных заявлений певицу включили в «список запрещенных артистов»

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Краснодарский журнал «Собака.ru» снял с печати обложку и интервью с певицей Манижей, которая открыто выступала против войны в Украине и попала в неофициальный «список запрещенных артистов». Об этом сообщили издание «93.ru» и телеграм-канал «Редакция».

«Собака.ru» взяла интервью у Манижи, поскольку певица стала хедлайнером фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость», который пройдет в Усть-Лабинске в сентябре. Интервью с исполнительницей, а также ее фотографии должны были появиться в августовском (по версии «Редакции», сентябрьском) выпуске журнала.

По данным СМИ, несколько дней назад журнал отправили в типографию, но вскоре обложку и интервью с артисткой сняли с печати. Причиной такого решения назвали включение Манижи в «список запрещенных артистов», сообщает «93.ru».

В фонде бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело», который организует фестиваль, подтвердили «Редакции» изъятие снимков и интервью Манижи из номера «Собаки.ru» из-за негласного списка. При этом там сообщили, что исполнительница по-прежнему планирует выступить на фестивале. Издатель журнала отказался комментировать ситуацию.

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В России все лето отменяют или срывают концерты музыкантов, которые выступили против российского вторжения в Украину. Так, московский «Главклуб» отменил концерт Манижи, который должен был пройти на площадке 8 июля. Причиной такого решения клуб назвал «давление государственных органов».

В июле «Фонтанка» опубликовала «список запрещенных артистов», куда попали группы ДДТ, рэперы Нойз МС и Оксимирон, певица Земфира и другие музыканты, выступавшие против войны. Кто составляет такой список, неизвестно. По данным «Фонтанки», он распространяется среди музыкальных промоутеров.

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