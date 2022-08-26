Константин Малофеев заявил, что уголовное дело против Евгения Ройзмана «в значительной степени» связано с доносом общества «Царьград»

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Основатель канала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что уголовное дело в отношении политика Евгения Ройзмана «в значительной степени» связано с деятельностью общества «Царьград». Об этом Малофеев написал во «ВКонтакте» еще 24 августа, на его пост обратил внимание протодиакон Андрей Кураев.

«Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает свое дело: не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию», — говорится в посте Малофеева.

На странице самого общества «Царьград» во «Вконтакте» утверждается, что оно является «основным инициатором проверки дела Ройзмана, возбуждения уголовного дела и создания широкого резонанса в информационном поле».

«Правозащитный центр Общества „Царьград“ уже направлял обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В первый раз он смог отделаться штрафом в размере 50 тысяч рублей, далее он продолжил публично дискредитировать наши вооруженные силы, и уже во второй раз предупреждения не будет, он получит реальный срок», — сказано в посте.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали 24 августа по обвинению в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК, предусматривает до трех лет лишения свободы).

По статье 280.3 УК привлекают тех, кого ранее признали виновным по административной статье о «дискредитации» армии. Ройзмана уже трижды штрафовали по ней на общую сумму в 150 тысяч рублей.

Поводом для уголовного дела следствие назвало видеоролик на ютьюбе, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения».

25 августа суд назначил Ройзман меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Ройзману запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом

Дело против Евгения Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России

Дело против Евгения Ройзмана

«Дело за одну фразу — „вторжение в Украину“». Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали за «дискредитацию» вооруженных сил Политик выступал против войны и отказывался уезжать из России