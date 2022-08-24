Шойгу признал замедление темпов наступления в Украине. Он объяснил это стремлением «избежать жертв среди мирных граждан»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран — участниц признал, что темпы наступления российской армии в Украине замедлились. При этом он заявил, что это сознательное решение, которое объясняется стремлением «избежать жертв среди мирных граждан».

По словам Шойгу, в рамках «спецоперации» российские военные «строго соблюдают нормы гуманитарного права»: удары якобы наносятся высокоточным оружием по военным объектам противника.

«Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», — сказал Шойгу.

При этом министр обороны РФ заверил, что «специальная военная операция» в Украине идет по плану и все ее задачи будут выполнены. Он подчеркнул, что военные действия были продиктованы «реальной угрозой» жителям Донбасса и России со стороны Киева.

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Сергей Шойгу уже объяснял замедление наступления российских военных в Украине в похожих формулировках, отмечает «Коммерсант». В мае министр заявил, что темпы продвижения войск «сознательно замедляются», чтобы дать возможность мирным жителям эвакуироваться по гуманитарным коридорам и избежать жертв.

По данным ООН, во время войны в Украине погибли более пяти тысяч мирных жителей.