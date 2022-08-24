Присяжные признали виновными калининградских врачей, повторно обвиняемых в убийстве недоношенного ребенка. Первая коллегия их оправдала

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Коллегия присяжных заседателей в Московском областном суде вынесла обвинительный вердикт калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых повторно обвинили в гибели новорожденного. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Следственный комитет возбудил дело против исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога «Регионального перинатального центра» Элины Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении умер мальчик, родившийся недоношенным. По версии следствия, Белая решила, что ребенок не выживет, и решила его убить, чтобы не портить статистику отделения. Как полагал СК, Сушкевич по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства. Врачи вину не признают. В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, после чего суд вынес им оправдательный приговор. После апелляции прокуратуры в мае 2021 года суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Присяжные вынесли соответствующий вердикт в ночь на 24 августа. Они также признали подсудимых недостойными снисхождения. Следующее заседание суда состоится 30 августа.

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По требованию Генпрокуратуры повторный судебный процесс над Белой и Сушкевич проходит в Москве, а не в Калининграде. Медики находятся в следственном изоляторе с октября 2021 года.

Во время следствия и первого судебного процесса за Белую и Сушкевич неоднократно вступалось врачебное сообщество. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сравнивал дело калининградских медиков с .