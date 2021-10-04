Суд арестовал калининградских медиков, повторно обвиняемых в убийстве недоношенного ребенка

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Московский областной суд отправил под арест калининградских медиков Элину Сушкевич и Елену Белую, которых повторно обвиняют в гибели новорожденного ребенка.

СК возбудил дело против исполняющей обязанности главврача калининградского родильного дома № 4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога «Регионального перинатального центра» Элины Сушкевич в 2018 году, после того как в отделении умер мальчик, родившийся недоношенным. По версии следствия, Белая решила, что ребенок не выживет, и решила его убить, чтобы не портить статистику отделения. Как полагал СК, Сушкевич по указанию Белой ввела новорожденному смертельную дозу лекарства. В декабре 2020 года присяжные оправдали Белую и Сушкевич, после чего суд вынес им оправдательный приговор. После апелляции прокуратуры в мае 2021 года суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Сушкевич и Белую взяли под стражу в зале суда. Как рассказал адвокат Андрей Золотухин, суд отметил, что преступление, которое им вменяют, относится к категории особо тяжких, а также счел, что обвиняемые могут скрыться или оказать давление на следствие.

Но самое циничное, конечно же, на мой взгляд — это то, что особо было подчеркнуто, что обе подсудимые не проживают на территории Московской области, а ведь подсудность была изменена не по их прихоти.

Повторный процесс над Белой и Сушкевич проходит в Москве, а не в Калининграде по ходатайству Генпрокуратуры. Ведомство объясняло необходимость переноса процесса в другой регион возможными акциями в защиту врачей, а также «потенциальную заинтересованность высокопоставленных чиновников» калининградского минздрава в их оправдании.

Во время следствия и судебного процесса за Белую и Сушкевич неоднократно вступалось врачебное сообщество. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сравнивал дело с в 1953 году.

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