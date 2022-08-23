В Риге начались работы по демонтажу советского памятника Освободителям

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В рижском парке Победы начались работы по демонтажу советского памятника Освободителям Риги. Об этом сообщают Delfi и LSM.

Утром 23 августа к монументу приехали рабочие и техника. На видео, которое опубликовал Delfi, попал экскаватор, ломающий ступени постамента. Другие машины перевозят строительный мусор.

Охраняемый периметр вокруг памятника расширили. Теперь огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню.

У памятника дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции. Как сообщает Delfi, всего рядом с монументом находятся не менее 10 полицейских машин.

Рижская дума сообщила, что в связи с работами по демонтажу возле парка Победы будет перекрыто движение для пешеходов и транспорта до 12 сентября.

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22 августа власти Риги сообщили о начале подготовки к демонтажу памятника. При этом исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что снос памятника должен завершиться к 15 ноября, но не уточнил, когда именно будут снесены стелы и фигуры мемориала. Власти отметили, что не будут применять взрывчатку при демонтаже.

Вечером в понедельник в парке Победы собрались около 50 протестующих. Полиция разогнала их в течение часа, задержав 7 человек.

Памятник Освободителям Риги — традиционное место проведения мероприятий в честь Дня Победы. Его снос обсуждается в Латвии не первый год. В 2022 году дискуссия приняла новый оборот на фоне вторжения России в Украину.

10 мая у памятника прошла стихийная акция, спровоцированная тем, что возложенные у него 9 мая цветы убрали с помощью бульдозера. К памятнику принесли новые цветы, а некоторые из собравшихся пели советские песни и использовали пророссийскую символику, что вызвало возмущение у части общества. 13 мая Рижская дума проголосовала за снос памятника.

Как памятник расколол Латвию

Он украсит любой российский город Латвия решила снести советский памятник освободителям Риги. «Медуза» рассказывает, как этот мемориал расколол латвийское общество

Как памятник расколол Латвию

Он украсит любой российский город Латвия решила снести советский памятник освободителям Риги. «Медуза» рассказывает, как этот мемориал расколол латвийское общество