В Риге начались работы по демонтажу советского памятника Освободителям
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В рижском парке Победы начались работы по демонтажу советского памятника Освободителям Риги. Об этом сообщают Delfi и LSM.
Утром 23 августа к монументу приехали рабочие и техника. На видео, которое опубликовал Delfi, попал экскаватор, ломающий ступени постамента. Другие машины перевозят строительный мусор.
Охраняемый периметр вокруг памятника расширили. Теперь огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню.
У памятника дежурят сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции. Как сообщает Delfi, всего рядом с монументом находятся не менее 10 полицейских машин.
Рижская дума сообщила, что в связи с работами по демонтажу возле парка Победы будет перекрыто движение для пешеходов и транспорта до 12 сентября.
«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что
Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.
22 августа власти Риги сообщили о начале подготовки к демонтажу памятника. При этом исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что снос памятника должен завершиться к 15 ноября, но не уточнил, когда именно будут снесены стелы и фигуры мемориала. Власти отметили, что не будут применять взрывчатку при демонтаже.
Вечером в понедельник в парке Победы собрались около 50 протестующих. Полиция разогнала их в течение часа, задержав 7 человек.
Памятник Освободителям Риги — традиционное место проведения мероприятий в честь Дня Победы. Его снос обсуждается в Латвии не первый год. В 2022 году дискуссия приняла новый оборот на фоне вторжения России в Украину.
10 мая у памятника прошла стихийная акция, спровоцированная тем, что возложенные у него 9 мая цветы убрали с помощью бульдозера. К памятнику принесли новые цветы, а некоторые из собравшихся пели советские песни и использовали пророссийскую символику, что вызвало возмущение у части общества. 13 мая Рижская дума проголосовала за снос памятника.