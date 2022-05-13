Рижская дума проголосовала за снос советского памятника Освободителям

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Рижская дума 13 мая проголосовала за демонтаж советского памятника Освободителям Риги, сообщается на ее сайте. Рижскому агентству памятников поручено принять необходимые меры.

Как сообщает LSM, за снос монумента проголосовали 39 депутатов, против — 13.

Накануне латвийский парламент одобрил приостановку действия двустороннего договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. Это дало юридические основания для сноса памятника.

Мэр Риги Мартиньш Стакис ранее говорил, что памятник вряд ли снесут до октября 2022 года, когда состоятся выборы в сейм Латвии.

Памятник Освободителям Риги — традиционное место проведения мероприятий в честь Дня Победы. Его снос обсуждается в Латвии не первый год. В 2022 году дискуссия приняла новый оборот на фоне вторжения России в Украину.

10 мая 2022 года у памятника прошла стихийная акция, спровоцированная тем, что возложенные у него 9 мая цветы убрали с помощью бульдозера. К памятнику принесли новые цветы, а некоторые из собравшихся пели советские песни и использовали пророссийскую символику, что вызвало возмущение у части общества. Некоторые правые политики потребовали отправить в отставку главу МВД.

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