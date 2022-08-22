Совет Госдумы проведет внеочередное заседание 25 августа. Сергей Миронов анонсировал «жесткое заявление» по Запорожской АЭС

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25 августа состоится внеочередное заседание Совета Госдумы, посвященное вопросам угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Госдума в своем пресс-релизе.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что на предстоящем заседании депутаты сделают «жесткое заявление», адресованное ООН и «международным парламентским организациям».

«В четверг, 25-го, соберутся руководители фракций с председателем Госдумы, и ориентировочно в 15 [часов] соберем Совет думы, на котором будет принято наше жесткое заявление. Мы его адресуем ООН и всем международным парламентским организациям. Это угроза всему человечеству, мир должен знать, кто пытается поджечь ядерный фитиль», — приводит «Интерфакс» слова Миронова.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная в городе Энергодар Запорожской области. Российские войска захватили ее в начале войны. В августе станция подверглась нескольким обстрелам, в которых стороны конфликта обвинили друг друга.

На фоне обострения обстановки вокруг АЭС страны G7 призвали Москву вернуть контроль над станцией Киеву (этот призыв поддержали еще 35 стран). ООН предложила вывести военный персонал и технику с АЭС и создать там «безопасный периметр демилитаризации». В МИД РФ это предложение назвали неприемлемым, заявив, что это «сделает станцию еще более уязвимой».

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«Каждый принцип ядерной безопасности нарушен» Москва и Киев обвиняют друг друга в намеренных обстрелах Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе. По мнению МАГАТЭ, ситуация «совсем вышла из-под контроля»

Подробнее о конфликте вокруг ЗАЭС

«Каждый принцип ядерной безопасности нарушен» Москва и Киев обвиняют друг друга в намеренных обстрелах Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе. По мнению МАГАТЭ, ситуация «совсем вышла из-под контроля»