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США осуждают убийства мирных граждан, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ответ на просьбу прокомментировать убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье.

По его словам, властям США нечего добавить к тому, что уже было сказано о покушении на Дугину. «Украина отрицает любую причастность к атаке на нее. Мы однозначно осуждаем убийства мирных жителей где бы то ни было — и в Киеве, и в Буче, и в Харькове, и в Краматорске, и в Мариуполе, и в Москве», — заявил Прайс.

Он выразил уверенность, что в России проведут расследование и «выдвинут определенные выводы».

ООН также призвала Москву провести расследование «для установления всех фактов, стоящих за гибелью Дарьи Дугиной», пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении не прокомментировал убийство Дугиной и заявления Москвы о причастности к нему украинских спецслужб.

Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина — погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье 20 августа. ФСБ заявила, что ее убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию с 12-летней дочерью, поселилась в доме Дугиной и следила за ней, а после «управляемого подрыва» ее автомобиля уехала в Эстонию. В Киеве отрицают причастность к убийству Дугиной.

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