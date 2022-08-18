Правительство попросили разрешить параллельный импорт иностранного алкоголя

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Ассоциация компаний розничной торговли ( ) попросила правительство РФ включить ряд иностранных алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту в страну.

В обращении председателя правления АКОРТ Игоря Караваева к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, с которым ознакомился «Коммерсант», говорится, что ассортимент основных дистрибьюторов алкоголя активно сокращается, а новых поставок нет. По словам источника издания, сети скоро должны начинать закупки спиртного к новогоднему сезону, и существует риск дефицита по ряду позиций.

Среди прочего АКОРТ предлагает разрешить параллельный импорт шампанского Moet и Veuve Clicqout, крепких спиртных напитков Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bellʼs, William Lawsonʼs, Dewarʼs, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan, а также пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser.

После начала войны в Украине с российского рынка ушли такие иностранные производители, как Pernod Ricard (производит Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bellʼs, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewarʼs, William Lawsonʼs), Brown-Forman (Jack Danielʼs, Finlandia), Moet Hennessy. В рамках санкций США полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — поставки алкоголя дороже 300 евро.

Ушедшие из России иностранные компании, по оценкам АКОРТ, обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. По данным «Коммерсанта», по итогам первого полугодия 2022 года ввоз всех крепких напитков в РФ сократился почти на 35% — до 32,65 миллиона литров.

В конце марта российское правительство узаконило параллельный импорт отдельных товаров — то есть, их ввоз без разрешения правообладателя. В июне соответствующий закон приняла Госдума РФ.