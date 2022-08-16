Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии

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Советский районный суд Уфы рассмотрел протокол о , составленный в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука и оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает основатель «Агоры» Павел Чиков.

Протокол в отношении Шевчука составили после концерта ДДТ в Уфе в мае. Во время выступления Шевчук, в частности, высказался о родине и президенте: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина». Также он говорил, что у него «страшно болит душа» из-за конфликта в Украине. «Мы против войны», — сказал музыкант.

Перед тем, как судья огласил решение по делу, Павел Чиков опубликовал антивоенное заявление Юрия Шевчука. «Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена… Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней на Украине».

В июле «Фонтанка» сообщила, что Юрий Шевчук попал в список российских музыкантов, чьи выступления власти якобы признали нежелательными. В апреле концерт ДДТ отменили в Тюмени. Тогда Шевчук предположил, что это связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, ставшей символом поддержки российского вторжения в Украину.

Интервью Юрия Шевчука

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне

Интервью Юрия Шевчука

«Русские — не рабы. Мы просто в оккупации» Юрий Шевчук в шоу «Скажи Гордеевой» — о запрете концертов ДДТ и отношении россиян к войне