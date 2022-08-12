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«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест за сокрытие убийства в собственном доме

Источник: ТАСС

Скопинский районный суд Рязанской области назначил домашний арест Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», сообщает ТАСС.

Ходатайство в суд направлял Следственный комитет, обвинивший Мохова в сокрытии убийства, произошедшего в его доме 2 августа.

По версии следствия, в тот день у Мохова собрались пятеро знакомых и между ними произошла ссора на фоне алкогольного опьянения. В результате один из гостей ударил локтем в шею 43-летнего Сергея Щукина, который погиб на месте. Хозяин дома вместе с нападавшим ночью перенесли тело во двор заброшенного дома, чтобы скрыть следы преступления. Тело погибшего обнаружили 7 августа. Виктор Мохов и подозреваемый в убийстве, которого, по данным СМИ, зовут Евгений Полищук дали признательные показания по уголовному делу, сообщал СК.

Виктор Мохов, получивший прозвище «скопинский маньяк», в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и больше трех лет держал в подвале, где насиловал и издевался над ними. В 2005 году его приговорили к 17 годам лишения свободы. В начале марта 2021 года Мохова освободили из колонии. В августе того же года ему назначили арест сроком на 10 суток за нарушение правил административного надзора.

О «СКОПИНСКОМ МАНЬЯКЕ»