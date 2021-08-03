«Скопинского маньяка» отправили под административный арест за съемку видео в поддержку КПРФ 

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Виктор Мохов, известный как , отправлен под арест сроком на 10 суток за нарушение правил административного надзора, сообщает ТАСС.

Мировой судья счел, что Мохов нарушил условия надзора, под которым он находится после выхода из колонии, сняв видео в поддержку КПРФ и ее лидера. Ролик с участием «скопинского маньяка» появился в интернете в конце июля.

Представители регионального отделения КПРФ в Рязанской области заявили, что Мохов не имеет к партии никакого отношения и назвали видео провокацией.

Ранее Мохов был оштрафован за нарушение административного надзора на 1200 рублей после того, как он дал интервью Ксении Собчак для ее фильма. В июне ему ужесточили меры административного надзора, запретив, в частности, общение с представителями СМИ, общение в интернете, а также посещение мест общественного питания, в которых разрешено распивать алкоголь. Кроме того, Мохову запрещено выходить из дома после 22:00 и покидать Скопинский район без разрешения полиции.